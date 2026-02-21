Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem

  1. Realting.com
Jerozolima, Izrael
$1,94M
20.02.2026
$1,94M
21.05.2025
$1,74M
5
ID: 26089
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Apartament 5 pokoi - 166m2 - Givat Shaoul Jerozolima Balkon 12 m2 - (soucca 4m2), piąte piętro Liv- jadalnia, kuchnia 4 sypialnie (mamad) 3 łazienki, 3 toalety Strands, klimatyzacja, proszek chemech, grzejniki, podgrzewacz wody gazowej Drzwi pancerne, 1 parking, 1 piwnica, winda, dostęp dla niepełnosprawnych Cena: 6.200.000 szekli (Nagroda ta nie obejmuje naszej prowizji agencji) Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę, Zadzwoń bez czekania.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
