Dzielnica mieszkaniowa Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem

Ta czarująca nieruchomość, łącząca wyjątkowy teren z klasycznym klejnotem architektonicznym, stanowi wyjątkową okazję dla miłośników stylu i sukcesu, prekursorów wyznaczających nowe standardy oraz tych, którzy utorują drogę. Ta nieruchomość harmonijnie łączy niebo i ziemię, góry i krajobrazy, naturę, spokój i spokój. Ziemia (zarejestrowana): około 5,407 m2 Powierzchnia wybudowana: około 1000 m2 Przestrzenie zewnętrzne (kursy, balkony, tarasy): około 5000 m2 Dodatkowe opłaty budowlane na około 4,800 m2 (z wyłączeniem pomieszczeń służbowych) Struktura: Rzadkie arcydzieło architektoniczne charakteryzujące się klasycznymi liniami i minimalistycznym stylem inspirowanym japońskim designem, wszystko znajduje się w raju natury i pokoju. Poziom wejścia: Poziom wejścia sięga około 400 m2 i otwiera się na dziedziniec o powierzchni 1000 m2, który doskonale łączy się z wnętrzem domu. Oferuje on otwarte i intymne obszary relaksu otoczone dojrzałymi drzewami ozdobnymi przynoszącymi cień i atmosferę. Majestatyczny basen ozdobny znajduje się u stóp starożytnego urwiska. Poziom ten jest kąpany w naturalnym świetle dzięki dużym oknom oferującym wspaniałe widoki na góry Jerozolimy, o ile można zobaczyć. Salon otoczony jest dużym ogrodem, masywnym naturalnym patio, dużą halą wejściową oraz bibliotekarskim salonem, tworzącym recepcję. Przylegająca do luksusowej kuchni jest magiczna jadalnia i magiczny dziedziniec z kuchnią na świeżym powietrzu idealny do przyjmowania dziesiątki gości. Obszary usługowe obejmują pralnie, magazyny, spiżarnię, chłodnię, windę i WC. Dwa luksusowe pokoje wyposażone w najwyższe standardy ukończyć ten poziom. Górny poziom: Górny poziom składa się z dwóch skrzydeł mieszkalnych, każdy z zewnętrznym wejściem i wewnętrznym dostępem do domu. Skrzydło posiada duży, uroczy balkon i dostęp do dużego ogrodu, a także apartament mieszkalny z kilkoma sypialniami. Drugie skrzydło rozciąga się na dwóch piętrach: na piętrze znajduje się salon o powierzchni 70 m2 z sufitem piramidalnym oraz polerowaną stalą i betonową podłogą; dolna podłoga pokrywa około 170 m2 z sypialniami, pomieszczeniem dla gości, kuchnią, jadalnią i zamkniętym tarasem o powierzchni około 100 m2. To piętro jest dostępne przez windę, schody wewnętrzne lub oddzielne wejścia. Dolny poziom: Ten poziom 400 m2 jest zaprojektowany jako przestrzeń wypoczynkowa domu i może pomieścić dedykowane przestrzenie, takie jak sala konferencyjna, prywatna sala kinowa, sala muzyczna, basen i sala gier, siłownia, spa, sauna, a nawet kryty basen. Zawiera również rodzinne schronienie i piwnicę wina wykopane w skale. Z tego poziomu można uzyskać dostęp do dużego ogrodu o powierzchni 2000 m2, oferującego niezliczone możliwości użytkowania. Dodatkowe informacje: Wyjątkowa jakość budowy - dom jest całkowicie zbudowany z kamienia naturalnego, płytek glinianych i żelbetu. Główne obszary są wybrukowane dużymi włoskimi marmurowymi płytami trawertynowymi. Możliwość dodania podziemnego parkingu, który może pomieścić do 40 pojazdów. Istniejąca struktura została zaprojektowana w celu szczególnych modyfikacji i dostosowań stosownie do potrzeb nabywcy. Prawa budowlane pozwalają na dodatkową budowę o powierzchni 5000 m2. Bezpieczeństwo i ochrona: Topograficzna struktura nieruchomości i lokalizacja budynku zapewniają optymalne możliwości bezpieczeństwa na najwyższym poziomie. Ziemia może być odizolowana wysokimi ogrodzeniami. W celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa, w tym schronów jądrowych, można dodać dodatkowe obszary chronione lub schroniska. Informacje dla inwestorów: Potencjał zatwierdzenia dla rozbudowy - do 100% powierzchni budowlanej (ok. 5.407 m2). Ziemia jest włączona do przyszłego planu Tama 35 - złota okazja dla inwestorów. O Motzie Illit: Motza znajduje się w samym sercu terenów biblijnych, regionu bogatego w historię z epoki Kananejskiej. W roku 71 n.e. rzymski garnizon stacjonował tam, by kontrolować drogę do Jerozolimy. Obecnie jego strategiczne położenie i doskonała dostępność w jednym z najbardziej prestiżowych regionów Izraela sprawiają, że jest to popularne miejsce. Bliskość ośrodków politycznych, kulturalnych i gospodarczych Izraela sprawia, że jest to wyjątkowo praktyczny i wysokiej jakości obszar. Motza Illit to malownicza okolica na przedmieściach, która wygląda jak czarujący obraz na początku XX wieku. Znajduje się na miejskiej granicy Jerozolimy, ciesząc się spokojem i odwrotem przebywania poza miastem. Ta wyjątkowa społeczność oferuje wspaniałe widoki na góry, świeże powietrze i głęboki spokój obok zapierającej dech w piersiach natury Jerozolimy. Jego unikalne kamienne domy, zielone przestrzenie i górskie krajobrazy doskonale pasują do wykształconej i wyrafinowanej populacji składającej się głównie z profesjonalistów. Wszystkie te elementy stawiają Motzę jako ekskluzywną i prestiżową społeczność. Motza posiada aktywną i dynamiczną społeczność obejmującą wszystkie grupy wiekowe, od małych dzieci po rezydentów długoterminowych. Wspólnie społeczność świętuje festiwale, święta publiczne i różne wydarzenia kulturalne. Wieś oferuje niezbędne usługi, takie jak wysokiej jakości przedszkola, aktywne ruchy młodzieży, biblioteka, synagoga i kluby społeczne. Ponadto w pobliżu znajdują się jedne z najlepszych centrów handlowych, hoteli i ośrodków medycznych w Izraelu. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji lub zorganizować wizytę w tej unikalnej nieruchomości.