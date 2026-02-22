  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem

Dzielnica mieszkaniowa Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem

Jerozolima, Izrael
od
$43,89M
;
13
Zostawić wniosek
ID: 33601
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Ta czarująca nieruchomość, łącząca wyjątkowy teren z klasycznym klejnotem architektonicznym, stanowi wyjątkową okazję dla miłośników stylu i sukcesu, prekursorów wyznaczających nowe standardy oraz tych, którzy utorują drogę. Ta nieruchomość harmonijnie łączy niebo i ziemię, góry i krajobrazy, naturę, spokój i spokój. Ziemia (zarejestrowana): około 5,407 m2 Powierzchnia wybudowana: około 1000 m2 Przestrzenie zewnętrzne (kursy, balkony, tarasy): około 5000 m2 Dodatkowe opłaty budowlane na około 4,800 m2 (z wyłączeniem pomieszczeń służbowych) Struktura: Rzadkie arcydzieło architektoniczne charakteryzujące się klasycznymi liniami i minimalistycznym stylem inspirowanym japońskim designem, wszystko znajduje się w raju natury i pokoju. Poziom wejścia: Poziom wejścia sięga około 400 m2 i otwiera się na dziedziniec o powierzchni 1000 m2, który doskonale łączy się z wnętrzem domu. Oferuje on otwarte i intymne obszary relaksu otoczone dojrzałymi drzewami ozdobnymi przynoszącymi cień i atmosferę. Majestatyczny basen ozdobny znajduje się u stóp starożytnego urwiska. Poziom ten jest kąpany w naturalnym świetle dzięki dużym oknom oferującym wspaniałe widoki na góry Jerozolimy, o ile można zobaczyć. Salon otoczony jest dużym ogrodem, masywnym naturalnym patio, dużą halą wejściową oraz bibliotekarskim salonem, tworzącym recepcję. Przylegająca do luksusowej kuchni jest magiczna jadalnia i magiczny dziedziniec z kuchnią na świeżym powietrzu idealny do przyjmowania dziesiątki gości. Obszary usługowe obejmują pralnie, magazyny, spiżarnię, chłodnię, windę i WC. Dwa luksusowe pokoje wyposażone w najwyższe standardy ukończyć ten poziom. Górny poziom: Górny poziom składa się z dwóch skrzydeł mieszkalnych, każdy z zewnętrznym wejściem i wewnętrznym dostępem do domu. Skrzydło posiada duży, uroczy balkon i dostęp do dużego ogrodu, a także apartament mieszkalny z kilkoma sypialniami. Drugie skrzydło rozciąga się na dwóch piętrach: na piętrze znajduje się salon o powierzchni 70 m2 z sufitem piramidalnym oraz polerowaną stalą i betonową podłogą; dolna podłoga pokrywa około 170 m2 z sypialniami, pomieszczeniem dla gości, kuchnią, jadalnią i zamkniętym tarasem o powierzchni około 100 m2. To piętro jest dostępne przez windę, schody wewnętrzne lub oddzielne wejścia. Dolny poziom: Ten poziom 400 m2 jest zaprojektowany jako przestrzeń wypoczynkowa domu i może pomieścić dedykowane przestrzenie, takie jak sala konferencyjna, prywatna sala kinowa, sala muzyczna, basen i sala gier, siłownia, spa, sauna, a nawet kryty basen. Zawiera również rodzinne schronienie i piwnicę wina wykopane w skale. Z tego poziomu można uzyskać dostęp do dużego ogrodu o powierzchni 2000 m2, oferującego niezliczone możliwości użytkowania. Dodatkowe informacje: Wyjątkowa jakość budowy - dom jest całkowicie zbudowany z kamienia naturalnego, płytek glinianych i żelbetu. Główne obszary są wybrukowane dużymi włoskimi marmurowymi płytami trawertynowymi. Możliwość dodania podziemnego parkingu, który może pomieścić do 40 pojazdów. Istniejąca struktura została zaprojektowana w celu szczególnych modyfikacji i dostosowań stosownie do potrzeb nabywcy. Prawa budowlane pozwalają na dodatkową budowę o powierzchni 5000 m2. Bezpieczeństwo i ochrona: Topograficzna struktura nieruchomości i lokalizacja budynku zapewniają optymalne możliwości bezpieczeństwa na najwyższym poziomie. Ziemia może być odizolowana wysokimi ogrodzeniami. W celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa, w tym schronów jądrowych, można dodać dodatkowe obszary chronione lub schroniska. Informacje dla inwestorów: Potencjał zatwierdzenia dla rozbudowy - do 100% powierzchni budowlanej (ok. 5.407 m2). Ziemia jest włączona do przyszłego planu Tama 35 - złota okazja dla inwestorów. O Motzie Illit: Motza znajduje się w samym sercu terenów biblijnych, regionu bogatego w historię z epoki Kananejskiej. W roku 71 n.e. rzymski garnizon stacjonował tam, by kontrolować drogę do Jerozolimy. Obecnie jego strategiczne położenie i doskonała dostępność w jednym z najbardziej prestiżowych regionów Izraela sprawiają, że jest to popularne miejsce. Bliskość ośrodków politycznych, kulturalnych i gospodarczych Izraela sprawia, że jest to wyjątkowo praktyczny i wysokiej jakości obszar. Motza Illit to malownicza okolica na przedmieściach, która wygląda jak czarujący obraz na początku XX wieku. Znajduje się na miejskiej granicy Jerozolimy, ciesząc się spokojem i odwrotem przebywania poza miastem. Ta wyjątkowa społeczność oferuje wspaniałe widoki na góry, świeże powietrze i głęboki spokój obok zapierającej dech w piersiach natury Jerozolimy. Jego unikalne kamienne domy, zielone przestrzenie i górskie krajobrazy doskonale pasują do wykształconej i wyrafinowanej populacji składającej się głównie z profesjonalistów. Wszystkie te elementy stawiają Motzę jako ekskluzywną i prestiżową społeczność. Motza posiada aktywną i dynamiczną społeczność obejmującą wszystkie grupy wiekowe, od małych dzieci po rezydentów długoterminowych. Wspólnie społeczność świętuje festiwale, święta publiczne i różne wydarzenia kulturalne. Wieś oferuje niezbędne usługi, takie jak wysokiej jakości przedszkola, aktywne ruchy młodzieży, biblioteka, synagoga i kluby społeczne. Ponadto w pobliżu znajdują się jedne z najlepszych centrów handlowych, hoteli i ośrodków medycznych w Izraelu. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji lub zorganizować wizytę w tej unikalnej nieruchomości.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,57M
Dzielnica mieszkaniowa Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Jerozolima, Izrael
od
$3,555
Dzielnica mieszkaniowa Endroit calme
Aszkelon, Izrael
od
$526,680
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement calme
Raanana, Izrael
od
$1,13M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Aszkelon, Izrael
od
$526,680
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$43,89M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces
Nahariya, Izrael
od
$808,830
W nowej dzielnicy Akhziv, piękny apartament 5 pokoi o powierzchni około 120m2 z tarasem 20m2 i pięknym widokiem na morze. Położony na 6 piętrze na 8, obejmuje piwnicę, parking, 2 windy
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,12M
Apartament 2 pokoje w Florentin / Neve Tsedek - Tel Aviv Elifelet 26 Znajduje się w jednym z najbardziej poszukiwanych budynków w Tel Awiwie, na granicy Neve Tsedek i w samym sercu tętniącej życiem dzielnicy Florentin, ten dwupokojowy apartament oferuje eleganckie i wyrafinowane środowisko…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Herzliya, Izrael
od
$1,25M
Ładne mieszkanie z 5 pokojami. Położony w centrum Hertzylii. Blisko wszystkich komodów. Apartament posiada 2 łazienki z pralnią. (3 toalety) 1 duży salon i nowoczesną kuchnię. Mama. Parking
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się