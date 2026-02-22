  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux

Raanana, Izrael
od
$3,42M
;
5
ID: 33446
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana

O kompleksie

Bardzo ładny apartament o powierzchni 200 m2. 5 pokoi. Jeden apartament dwupoziomowy z łazienką. Bardzo duży salon 5 m wysoki sufit. duży taras z salonu i jadalni. Nowoczesna kuchnia z ilotem. Parkiet w pokojach. Na podłodze basenu i duży taras. mamad / 2 miejsca parkingowe.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
