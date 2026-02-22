  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Terrain a vendre dans un emplacement ideal

Mate Yehuda Regional Council, Izrael
od
$3,14M
;
3
ID: 33587
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Mate Yehuda Regional Council

O kompleksie

Rzadka okazja do zdobycia ziemi budowlanej w popularnej enklawie Motza Illit. Położony w cichym i prywatnym impasie, w pobliżu autostrady 7, ta wyjątkowa fabuła oferuje zapierające dech w piersiach widoki duszpasterskie z widokiem na Hadassah Ein Kerem. Nieruchomość rozciąga się na ok. 1483 m2, z zatwierdzonymi prawami budowlanymi do 480 m2, oferując idealne płótno na miejsce zamieszkania. Motza Illit to malownicza ruralno-podmiejska przystań położona na miejskiej granicy Jerozolimy, przywołująca urok wsi na początku XX wieku, ciesząc się bliskością stolicy. Region wyróżnia się pogodną atmosferą, świeżym górskim powietrzem i dramatycznymi krajobrazami Jerozolimy. Charakterystyczne kamienne domy, zielone otoczenie i spektakularne panoramy łączą się harmonijnie z profesjonalną i wymagającą społecznością, czyniąc Motzę ekskluzywnym i bardzo cennym adresem. Dynamiczna społeczność lokalna łączy wszystkie pokolenia i wzbogaca wydarzenia kulturalne, festiwale i uroczystości przez cały rok. Mieszkańcy korzystają z wysokiej jakości placówek edukacyjnych, aktywnego ruchu młodzieży, biblioteki, synagogi i ośrodków społecznych. Ponadto, w pobliżu udogodnienia obejmują centra handlowe, luksusowe hotele i niektóre z wiodących izraelskich placówek medycznych, zapewniając zarówno spokój i wygodę w prestiżowej lokalizacji. Zdjęcie: Hagai Agmon- Snir

Lokalizacja na mapie

Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
