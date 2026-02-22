  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano

od
$2,13M
2
ID: 33573
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

* Price drop! * Sprzedaż wyłączna W prestiżowym projekcie nieruchomości, jednym z najpiękniejszych w Tel Awiwie, realizowanym przez METROPOLIS 41 Louis Marshall Street Na rogu Smuts Boulevard Apartament 5 pokoi! Na drugim piętrze, wysoko! 113 m2 plus piękny balkon o powierzchni 14 m2 Mieszkanie jest przestronne i doskonale urządzone Wysokie usługi! Parking podziemny Jaskinia!

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
