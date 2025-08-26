Dzielnica mieszkaniowa Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Z przyjemnością zaprezentujemy nowy i prestiżowy program nieruchomości w nowej dzielnicy Ramat Adar w Givat Shmouel, szybko rozwijający się adres, który przyciąga coraz więcej rodzin wysokiej jakości, młodych profesjonalistów i profesjonalistów.
Po co wybierać Ramat Adar z Givat Shmouel?
Ramat Adar jest najlepszym z obu światów: spokojne, nowoczesne i zielone środowisko mieszkaniowe, w pobliżu Tel Aviv, Ramat Gan, Bnei Brak i Petah Tikva. W ten sposób cieszysz się geograficzną centralnością Izraela bez poświęcania pokoju życia.
Szkoły i instytucje doskonałości w pobliżu
Szybki dostęp do głównych osi (autostrada 4, droga 471 itp.)
Centra handlowe, parki, synagogi, usługi zdrowotne i rekreacyjne w ciągu kilku minut
Ciepła, rodzinna i troskliwa społeczność
Projekt nieruchomości: stanie i komfort
Położony w 20- piętrowej wieży w sercu Ramat Adar, program ten oferuje najnowsze dostępne jednostki, wszystkie dostarczane z:
✅ 2 prywatne miejsca parkingowe✅ Piwnica✅ Pełna klimatyzacja
Dostępne apartamenty:
5 pokoi - 127 m2 netto + 16 m2 taras
6 pokoi - 143 m2 netto + 13 m2 tarasu
Korzyści:
Wydane w kwietniu 2028 r.
20% przy podpisywaniu umowy, podział na dostawy
Ramat Adar jest czymś więcej niż tylko miejscem zamieszkania: wyborem życia, bezpieczną inwestycją i rzadką szansą w rozwijającym się obszarze, w sercu kraju.
Zaczekaj, zadzwoń do nas.
Lokalizacja na mapie
Givat Shmuel, Izrael
