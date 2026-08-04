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Penthouse na Sprzedaż w Mate Yehuda Regional Council, Izrael

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1 obiekt total found
Penthouse 5 pokojów w Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 180 m²
Projekt pastoralny Jerozolima Odkryj luksus w sercu Jerozolimy. Położony w Kiriat Yovel, t…
$3,23M
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Parametry nieruchomości w Mate Yehuda Regional Council, Izrael

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