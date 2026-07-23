Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Kiryat Gat
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Kiryat Gat, Izrael

;
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Kiryat Gat, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Kiryat Gat, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 100 m²
Numer referencyjny: KG 100 Wyłącznie Ogród 4 sztuki 100 m2 + 215 m2 ogród Dwie łazienki Klim…
$562,440
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się