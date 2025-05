Kfar Yona, Izrael

KFAR YONA NAHALLIM QUARTIER - DO SPRZEDAŻY - DOM 6 CZĘŚCI Dom w stanie wyjątkowym W NAHALIM QUARTIER RUE CALME I BADANIA NAUKOWE 6 CZĘŚCI 185 M2 HABITABLE A 254 M2 LAND LANDSCAPING with OFUIT RABRES NADZÓR PISKINY JEREMY: 054- 209 33 61 / FRANCJA DO 0177475668 https: / / www.facebook.co…