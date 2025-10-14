Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Kfar Saba
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Kfar Saba, Izrael

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 5 pokojów w Kfar Saba, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Kfar Saba, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 130 m²
$2,759
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się