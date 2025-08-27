Obywatelstwo w Izrael

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Zgodnie z ustawą o powrotach (repatriacja), wydając izraelski paszport (Darcon), który uprawnia do bezwizowego wjazdu do więcej niż 161 krajów świata, w tym do: krajów UE, Wielkiej Brytanii, Kanady i Stanów Zjednoczonych.
Izrael oferuje kilka szlaków imigracyjnych, najbardziej znaną jest Aliyah na mocy prawa powrotu, który pozwala Żydom, ludziom pochodzenia żydowskiego i ich małżonkom na imigrację i zdobycie obywatelstwa izraelskiego. Inne opcje obejmują wizy pracownicze, wizy studenckie oraz zezwolenia na po…