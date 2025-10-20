Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Herzliya, Izrael

1 obiekt total found
Mieszkanie 5 pokojów w Herzliya, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Herzliya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 125 m²
$2,969
za miesiąc
