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Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Givatayim, Izrael

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1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Givatayim, Izrael
Mieszkanie 1 pokój
Givatayim, Izrael
Pokoje 1
Powierzchnia 30 m²
Numer referencyjny: 6862 Cichy obszar w samym sercu Givataim Studio Powierzchnia 30 m2 Mały …
$1,279
za miesiąc
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