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Penthouse na Sprzedaż w Givat Shmuel, Izrael

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2 obiekty total found
Penthouse 6 pokojów w Givat Shmuel, Izrael
Penthouse 6 pokojów
Givat Shmuel, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 178 m²
Projekt Givat Shmouel - Mała Neuilly z Tel Awiwu Mordecai Khayat prezentuje wyjątkowy proje…
$2,82M
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Penthouse 5 pokojów w Givat Shmuel, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Givat Shmuel, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 168 m²
Projekt Givat Shmouel - Mała Neuilly z Tel Awiwu Mordecai Khayat prezentuje wyjątkowy proje…
$2,82M
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