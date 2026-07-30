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Bliźniaki na sprzedaż w Givat Shmuel, Izrael

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2 obiekty total found
Bliźniak 6 pokojów w Givat Shmuel, Izrael
Bliźniak 6 pokojów
Givat Shmuel, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 195 m²
Numer referencyjny: GS 102 Okręg Ramat Hadar Centralna i dogodna lokalizacja: blisko kawiarn…
$1,92M
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Bliźniak 6 pokojów w Givat Shmuel, Izrael
Bliźniak 6 pokojów
Givat Shmuel, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 195 m²
Numer referencyjny: GS 102 Okręg Ramat Hadar Centralna i dogodna lokalizacja: blisko kawiarn…
$1,92M
Zostaw prośbę
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