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Wille na sprzedaż w Beit Shemesh, Izrael

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1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Beit Shemesh, Izrael
Willa 5 pokojów
Beit Shemesh, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 124 m²
Nowy projekt w Ramat Bet Shemesh znajduje się między Jerozolimą i centrum kraju. Położony ob…
$1,69M
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Parametry nieruchomości w Beit Shemesh, Izrael

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