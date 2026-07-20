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Wille na sprzedaż w Beersheba Subdistrict, Izrael

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2 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Eilat, Izrael
Willa 4 pokoi
Eilat, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 135 m²
VILLA ELIE PIED IN Woda dostępna na wakacje i imprezy z prywatnym basenem i 4 pokoje w Ganim…
$1,312
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Willa w Arava Tichona Regional Council, Izrael
Willa
Arava Tichona Regional Council, Izrael
Sypialnie 9
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 450 m²
Gorgeous villa for sale with the highest standards, located on a small, quiet street surroun…
$1,86M
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Parametry nieruchomości w Beersheba Subdistrict, Izrael

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