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Wynajem długoterminowy will w Ashdod, Izrael

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2 obiekty total found
Willa 7 pokojów w Ashdod, Izrael
Willa 7 pokojów
Ashdod, Izrael
Pokoje 7
Powierzchnia 395 m²
Numer referencyjny: 6925 Okręg: Youd Zain, blisko morza Wspaniała willa do wynajęcia 7 pokoi…
$12,350
za miesiąc
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Willa 6 pokojów w Ashdod, Izrael
Willa 6 pokojów
Ashdod, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 270 m²
Numer referencyjny: 6542 Okręg: Youd Alef Willa 6 pokoi na 2 piętra, w tym mamad Powierzchni…
$4,225
za miesiąc
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