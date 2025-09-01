Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Węgry
  3. Zalaegerszegi jaras
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Zalaegerszegi jaras, Węgry

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Zalaegerszegi jaras, Węgry
Willa 6 pokojów
Zalaegerszegi jaras, Węgry
Pokoje 6
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten 487- hektar nieruchomości jest na sprzedaż w miedzianej hali (północno-zachodnie Węgry),…
$5,03M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Zalaegerszegi jaras, Węgry

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się