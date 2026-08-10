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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Zalaegerszegi jaras, Węgry

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 1 800 m² w Nagylengyel, Węgry
Nieruchomości komercyjne 1 800 m²
Nagylengyel, Węgry
Powierzchnia 1 800 m²
Dla przedsiębiorców, którzy chcą przenieść działalność związaną z przetwórstwem drewna ze wz…
$846,750
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