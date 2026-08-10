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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Zala, Węgry

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Keszthelyi jaras
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Heviz
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6 obiektów total found
Hotel w Heviz, Węgry
Hotel
Heviz, Węgry
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż jest w pełni wyposażony hotel w miejscowości Resort Heviz, znany z unikalnego je…
$3,01M
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Hotel 435 m² w Heviz, Węgry
Hotel 435 m²
Heviz, Węgry
Pokoje 10
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 435 m²
Liczba kondygnacji 3
Nieruchomości na życie i pracę.Minihotel w termalnym kurorcie Heviz!Willa jest na sprzedaż, …
$494,193
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Lokale gastronomiczne 550 m² w Heviz, Węgry
Lokale gastronomiczne 550 m²
Heviz, Węgry
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 3
W Hévíz, zaledwie dziesięć minut spacerem od słynnego jeziora termalnego, trzypiętrowy dom o…
$464,764
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 1 800 m² w Nagylengyel, Węgry
Nieruchomości komercyjne 1 800 m²
Nagylengyel, Węgry
Powierzchnia 1 800 m²
Dla przedsiębiorców, którzy chcą przenieść działalność związaną z przetwórstwem drewna ze wz…
$846,750
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Hotel 520 m² w Heviz, Węgry
Hotel 520 m²
Heviz, Węgry
Pokoje 11
Powierzchnia 520 m²
Liczba kondygnacji 4
Na jednej z najbardziej popularnych ulic kurortu miasta Heviz, zaledwie 10 minut spacerem od…
$1,34M
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Lokale gastronomiczne 160 m² w Heviz, Węgry
Lokale gastronomiczne 160 m²
Heviz, Węgry
Powierzchnia 160 m²
Nieruchomości na całe życie i pracę!  W słynnym na całym świecie kurorcie Hé v í z, na wzgór…
$359,355
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Typy nieruchomości w Zala.

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