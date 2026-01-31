Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy nad jeziorem na sprzedaż w Kraj Zadunajski, Węgry

Zachodni Kraj Zadunajski
19
Keszthelyi jaras
10
Heviz
5
Gyori jaras
3
1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Fonyod, Węgry
Dom 4 pokoi
Fonyod, Węgry
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 2
W Fenyódzie, jednym z najbardziej malowniczych miejsc na południowym brzegu jeziora Balaton,…
$420,134
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
