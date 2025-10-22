Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Węgry
  3. Kraj Zadunajski
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Kraj Zadunajski, Węgry

Zachodni Kraj Zadunajski
19
Keszthelyi jaras
12
Heviz
5
Gyori jaras
3
1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Balatongyorok, Węgry
Dom 4 pokoi
Balatongyorok, Węgry
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
$562,226
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Kraj Zadunajski.

wille

Parametry nieruchomości w Kraj Zadunajski, Węgry

z garażem
z Taras
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się