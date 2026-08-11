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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Szombathelyi jaras, Węgry

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 879 m² w Balogunyom, Węgry
Nieruchomości komercyjne 879 m²
Balogunyom, Węgry
Powierzchnia 879 m²
Nowoczesny zakład produkcyjny z pełną infrastrukturą i szerokimi możliwościami użytkowania. …
$761,995
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