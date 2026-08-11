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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Szombathelyi jaras, Węgry

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1 obiekt total found
Willa 3 pokoi w Tanakajd, Węgry
Willa 3 pokoi
Tanakajd, Węgry
Pokoje 3
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 3
Opis przedmiotu Oferujemy na sprzedaż unikalny dawny młyn, zbudowany w 1889 roku, w miejscow…
$292,667
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Parametry nieruchomości w Szombathelyi jaras, Węgry

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