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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Szigetszentmiklosi jaras, Węgry

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1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Dunaharaszti, Węgry
Willa 5 pokojów
Dunaharaszti, Węgry
Pokoje 5
Powierzchnia 260 m²
A 260 m ², 5-pokojowy dom jest na sprzedaż w 2330 Dunaharaszti (niemiecki: Harrast - miasto …
$423,375
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Parametry nieruchomości w Szigetszentmiklosi jaras, Węgry

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