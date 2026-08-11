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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Soproni jaras, Węgry

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 1 886 000 m² w Sopronkovesd, Węgry
Nieruchomości komercyjne 1 886 000 m²
Sopronkovesd, Węgry
Powierzchnia 1 886 000 m²
Piasek i żwir znajdują się w hrabstwie Zala, 10 km od zjazdu z autostrady M85 i 28 km od gra…
$24,94M
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Hotel 860 m² w Sopron, Węgry
Hotel 860 m²
Sopron, Węgry
Powierzchnia 860 m²
Mały hotel jest na sprzedaż w 9027 Györ. Hotel, który został zbudowany w 2001 roku ma 13 pok…
$1,28M
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