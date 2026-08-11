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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Północne Węgry, Węgry

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2 obiekty total found
Dom w Balassagyarmat, Węgry
Dom
Balassagyarmat, Węgry
Powierzchnia 330 000 m²
W małej miejscowości Iliny, położonej na północnych Węgrzech w pobliżu Balassagyarmat w hrab…
$1,14M
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Mieszkanie 3 pokoi w Egri jaras, Węgry
Mieszkanie 3 pokoi
Egri jaras, Węgry
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
Piętro 1/2
In an Eger, Lyosh-Varosh, an apartment is sold in a 7-apartment building on Matyash Kirai Ki…
$188,070
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Parametry nieruchomości w Północne Węgry, Węgry

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