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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Mosonmagyarovari jaras, Węgry

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1 obiekt total found
Zamek w Feketeerdo, Węgry
Zamek
Feketeerdo, Węgry
Elegancki zamek z wieloma możliwymi zastosowaniami w trójkącie granicznym na Węgrzech w pobl…
$1,15M
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Parametry nieruchomości w Mosonmagyarovari jaras, Węgry

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