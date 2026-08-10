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Rezydencje na sprzedaż w Keszthelyi jaras, Węgry

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2 obiekty total found
Rezydencja 6 pokojów w Gyenesdias, Węgry
Rezydencja 6 pokojów
Gyenesdias, Węgry
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
Elegancki dwupiętrowy dom w pobliżu Balatonu - idealne połączenie komfortu i lokalizacji!Ofe…
$724,415
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Rezydencja 5 pokojów w Heviz, Węgry
Rezydencja 5 pokojów
Heviz, Węgry
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 274 m²
Liczba kondygnacji 2
Na cichej i panoramicznej ulicy malowniczej Heviz, unikalny dom rodzinny z nowoczesnym wzorn…
$1,02M
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Parametry nieruchomości w Keszthelyi jaras, Węgry

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