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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Keszthely, Węgry

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2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Keszthely, Węgry
Mieszkanie 3 pokoi
Keszthely, Węgry
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 67 m²
Piętro 2/3
W samym sercu Keszthely, zaledwie kilka kroków od jeziora Balaton, dwupoziomowy apartament z…
$193,647
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Dom 6 pokojów w Keszthely, Węgry
Dom 6 pokojów
Keszthely, Węgry
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 224 m²
Liczba kondygnacji 3
W Keszthely Kertvarosh oferujemy na sprzedaż trzypiętrowy / piwniczny, pierwsze, drugie pięt…
$364,346
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