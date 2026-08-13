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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Gyori jaras, Węgry

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1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Kisbajcs, Węgry
Willa 5 pokojów
Kisbajcs, Węgry
Pokoje 5
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom rodzinny na sprzedaż znajduje się w 9062 Kisbajcs w północno-wschodniej części powiatu G…
$405,976
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Parametry nieruchomości w Gyori jaras, Węgry

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