Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Węgry
  3. Gödöllő Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na góry

Domy w górach na sprzedaż w Godollo Regional Unit, Węgry

1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Csomor, Węgry
Dom 5 pokojów
Csomor, Węgry
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 221 m²
Piętro 1/3
For sale in the peaceful, south-west facing area of Csömör Középhegy, this modern, three-sto…
$893,407
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Godollo Regional Unit, Węgry

z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się