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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Godollo Regional Unit, Węgry

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2 obiekty total found
Dom w Csomor, Węgry
Dom
Csomor, Węgry
Na sprzedaż w spokojnej, południowo-zachodniej części Csömör Középhegy, ten nowoczesny, trzy…
$922,053
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom 5 pokojów w Csomor, Węgry
Dom 5 pokojów
Csomor, Węgry
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
Luxury Family Home with Panoramic View in Csömör – Move-in Ready For sale in the peaceful…
$856,697
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Parametry nieruchomości w Godollo Regional Unit, Węgry

z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
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