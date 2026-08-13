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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Egri jaras, Węgry

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Egri jaras, Węgry
Mieszkanie 3 pokoi
Egri jaras, Węgry
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
Piętro 1/2
In an Eger, Lyosh-Varosh, an apartment is sold in a 7-apartment building on Matyash Kirai Ki…
$188,070
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Parametry nieruchomości w Egri jaras, Węgry

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