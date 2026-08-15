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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Środkowy Kraj Zadunajski, Węgry

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne w Tardos, Węgry
Nieruchomości komercyjne
Tardos, Węgry
Przegląd: Projekt MGC ma na celu stworzenie społeczności dla osób w każdym wieku i narodowoś…
$1,03M
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Hotel 2 437 m² w Monoszlo, Węgry
Hotel 2 437 m²
Monoszlo, Węgry
Powierzchnia 2 437 m²
To Winery jest 10-hektorowa winnica, głównie produkcji czerwonego wina. To cenny zwycięzca "…
$6,38M
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