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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Balatonfuredi jaras, Węgry

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1 obiekt total found
Dom w Paloznak, Węgry
Dom
Paloznak, Węgry
$797,305
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Agencja
International real estate agency Habita
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Parametry nieruchomości w Balatonfuredi jaras, Węgry

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