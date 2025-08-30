Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Honduras
  3. Roatan
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Roatan, Honduras

6 obiektów total found
West End, Honduras
Szeregowiec
West End, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 1
Soak w panoramicznym widokiem na ocean z tej eleganckiej 2 sypialnia, 2 łazienka drugie pięt…
$1,15M
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
West Bay, Honduras
Szeregowiec
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 1
Czysta wyspa luksus z nadzwyczajnym połączeniem z morzem i niebem, C4 jest klejnotem korony …
$1,29M
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
West Bay, Honduras
Szeregowiec
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 1
Współczesny design spełnia naturalne piękno w SeaSalt C3. Z podniesionym widokiem na ocean i…
$1,20M
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
AdriastarAdriastar
Coxen Hole, Honduras
Szeregowiec
Coxen Hole, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 2
Roatan 1 to wspaniała społeczność! Z basenem i terenów zielonych, ładne na spacery i przyjem…
$265,000
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
West Bay, Honduras
Szeregowiec
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 1
Ciesz się spokojne poranki przy basenie, i wieczory pod gwiazdami! Rzadkie znalezisko na Roa…
$999,000
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Coxen Hole, Honduras
Szeregowiec
Coxen Hole, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
Ciesz się komfortem, przestrzenią i widokiem na ocean w tej 3-sypialni, 2-łazienka willa zna…
$269,000
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English

Parametry nieruchomości w Roatan, Honduras

