Condo na sprzedaż w Roatan, Honduras

Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Watercolors Faza 2: Village Condominium C2 2nd Floor East Building. Watercolors Beach Resor…
$520,000
Wendy Roatan Realty & Associates
English
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Liczba kondygnacji 1
Watercolors Faza 2: Village Condominium A1 2nd Floor East Building. Watercolors Beach Resor…
$495,000
Wendy Roatan Realty & Associates
English
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Watercolors Faza 2: Village Condominium # B1 1st Floor East Building. Watercolors Beach Res…
$485,000
Wendy Roatan Realty & Associates
English
Condo w Coxen Hole, Honduras
Condo
Coxen Hole, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 5 246 m²
Liczba kondygnacji 1
Niedrogie i funkcjonalne 2- bed, 1 - apartament znajduje się w Roatan One, Coxen Hole - idea…
$133,000
Wendy Roatan Realty & Associates
English
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Liczba kondygnacji 1
Watercolors Faza 2: Village Condominium B2 2nd Floor East Building. Watercolors Beach Resor…
$520,000
Wendy Roatan Realty & Associates
English
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Liczba kondygnacji 1
Watercolors Faza 2: Condominiums Village D1 1st Floor East Building Watercolors Beach Resor…
$495,000
Wendy Roatan Realty & Associates
English
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Liczba kondygnacji 1
Watercolors Resort - Faza 2: Village Condominium A2 2nd Floor East Building. Watercolors Be…
$530,000
Wendy Roatan Realty & Associates
English
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Watercolors Faza 2: Village Condominium D2 2nd Floor East Building. Watercolors Beach Resor…
$530,000
Wendy Roatan Realty & Associates
English
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Watercolors Faza 2: Village Condominium C1 1st Floor East Building. Watercolors Beach Resor…
$485,000
Wendy Roatan Realty & Associates
English
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 186 m²
Liczba kondygnacji 3
Ocean One - Villa 7 oferuje luksusowe 3-sypialnie, 4-łazienkowe rekolekcje w jednym z najbar…
$599,000
Wendy Roatan Realty & Associates
English
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
Życie w raju jest bardziej przystępne niż myślisz! Przyjrzyj się temu dwóm sypialnym dwóm je…
$425,000
Wendy Roatan Realty & Associates
English
Condo w Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 275 m²
Liczba kondygnacji 1
Odkryj swój wymarzony dom w tym pięknie przestronnym 3-pokojowym, 3,5-łazienkowym mieszkaniu…
$699,000
Wendy Roatan Realty & Associates
English
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 1
Watercolors Bldg D 3rd Floor Beachfront Condo D9, West Bay. Czy szukasz ucieczki do raju lu…
$795,000
Wendy Roatan Realty & Associates
English
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 166 m²
Liczba kondygnacji 1
Zaproszenie całego trzeciego piętra nowego budynku w Caribe Tesoro, nowej 4-sypialni, 3-łazi…
$600,000
Wendy Roatan Realty & Associates
English
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 6 667 m²
Liczba kondygnacji 1
Położony w samym sercu tropikalnej scenerii, Acqua di Mare to mały, ekskluzywny rozwój skład…
$219,000
Wendy Roatan Realty & Associates
English
Condo w West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 1
Witamy w Koralu Cove, uroczy 1-sypialnia, 1-apartament znajduje się w spokojnej społeczności…
$144,000
Wendy Roatan Realty & Associates
English
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 058 m²
Liczba kondygnacji 1
Posiadaj kawałek raju w Infinity Bay, West Bay - Roatan, Honduras. Jest to rzadka okazja, a…
$249,000
Wendy Roatan Realty & Associates
English
Condo w Roatan, Honduras
Condo
Roatan, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 1
Wejdź do Casa Castaway i objąć laidback urok życia na wyspie. Położony w pożądanej zachodnie…
$269,000
Wendy Roatan Realty & Associates
English
Condo w West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowsze nowoczesne mieszkanie na najwyższym piętrze z ekspansywnym widokiem na ocean znajduje…
$159,000
Wendy Roatan Realty & Associates
English
Condo w West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Liczba kondygnacji 1
Witamy w Jardines de Catalina Condo B4! Ten uroczy drugi-historia, jeden-sypialnia, jeden-ła…
$155,000
Wendy Roatan Realty & Associates
English
Condo w Roatan, Honduras
Condo
Roatan, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Liczba kondygnacji 1
ENJoY 180 stopień Picturesque Views z sypialni, prywatny basen i salon z Morza Karaibskiego …
$429,000
Wendy Roatan Realty & Associates
English
Condo w Thatch Point, Honduras
Condo
Thatch Point, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 372 m²
Liczba kondygnacji 3
Las Palmas nabrzeże resort podnosi Wyspy Karaibów żyje w najlepszym stanie z prywatną plażą …
$649,000
Wendy Roatan Realty & Associates
English
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 1
Wejdź w luksus relaksującej plaży z Lionfish Condo, pięknie umeblowany ogród-widok rekolekcj…
$170,000
Wendy Roatan Realty & Associates
English
Condo w Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 177 m²
Liczba kondygnacji 1
Ten przestronny i luksusowy parter 1 sypialnia 1.5 jacuzzi ogrodowe condomium jest oferowane…
$349,000
Wendy Roatan Realty & Associates
English
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Liczba kondygnacji 1
1-sypialnia, 1-łazienka rezydencja w Arihini, znajduje się zaledwie kilka minut od Roatan 's…
$259,000
Wendy Roatan Realty & Associates
English
Condo w Roatan, Honduras
Condo
Roatan, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 15 574 m²
Liczba kondygnacji 1
Aluna Condos przybył, a ta ekskluzywna rezydencja parter z rozszerzonym basenem i przestrzen…
$599,000
Wendy Roatan Realty & Associates
English
Condo w Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
Ucieczka do raju z tą oszałamiającą jedną sypialnią, jednołazienkowe mieszkanie nad morzem w…
$295,000
Wendy Roatan Realty & Associates
English
Condo w Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 289 m²
Liczba kondygnacji 2
* Refined Island Living in Lawson Rock * Doświadcz ostatecznego w luksusie przy plaży z Ange…
$679,000
Wendy Roatan Realty & Associates
English
Condo w West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 1
Przedstawiamy Roatan Gardens, ekscytujący nowy apartament położony w West End. Ogrody Roatan…
$205,000
Wendy Roatan Realty & Associates
English
Condo w West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 232 m²
Liczba kondygnacji 1
Krok do luksusu wyspa z tym pięknie urządzone 3-sypialnia, 3-łazienka w pełni umeblowane mie…
$675,000
Wendy Roatan Realty & Associates
English

