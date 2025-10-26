Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Honduras
  3. Bay Islands
  4. Mieszkania
  5. Condo

Condo na sprzedaż w Bay Islands, Honduras

Roatan
88
Coxen Hole
12
Jose Santos Guardiola
6
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 1
Experience island living at its best with this 2-bedroom, 2-bath condo for sale in Kai Linda…
$349,000
Condo w Coxen Hole, Honduras
Condo
Coxen Hole, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Liczba kondygnacji 2
Exceptional Value in Roatan1! This remodeled 3-bedroom, 3-bathroom villa offers an incredibl…
$279,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 819 m²
Liczba kondygnacji 1
Luxury Oceanfront Condo 3306 at The Kimpton Grand Roatan Experience refined Caribbean liv…
$550,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 1
Watercolors Bldg D 1st Floor Beachfront Condo D1, West Bay. W przeciwieństwie do czegokolwi…
$825,000
Condo w Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Liczba kondygnacji 1
Absolutnie wspaniałe, przebudowane mieszkanie w absolutnie, wspaniałe miejsce w strażniczej …
$375,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 186 m²
Liczba kondygnacji 3
Ocean One - Villa 7 oferuje luksusowe 3-sypialnie, 4-łazienkowe rekolekcje w jednym z najbar…
$599,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Liczba kondygnacji 1
Posiadaj kawałek raju West Bay Beach z Condo 804 w Infinity Bay Resort! Ten w pełni umeblow…
$315,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 058 m²
Liczba kondygnacji 1
Posiadaj kawałek raju w Infinity Bay, West Bay - Roatan, Honduras. Jest to rzadka okazja, a…
$249,000
Condo w Roatan, Honduras
Condo
Roatan, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Liczba kondygnacji 1
ENJoY 180 stopień Picturesque Views z sypialni, prywatny basen i salon z Morza Karaibskiego …
$419,000
Condo w West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 1
Przedstawiamy Roatan Gardens, ekscytujący nowy apartament położony w West End. Ogrody Roatan…
$175,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 1
Nie przegap okazji, aby zabezpieczyć ostatnią dostępną jednostkę w tym południe-po rozwoju! …
$425,000
Condo w Roatan, Honduras
Condo
Roatan, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 1
Odkryj Wave, pierwsze mieszkanie w uroczym Blue Bahia Resort, teraz dostępne do własności. T…
$250,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 1
Infinity Bay Beach Resort jest najlepszym miejscem na rajskiej wyspie Roatan, położony wzdłu…
$369,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
ZAGROŻENIE GŁÓWNE KONDO - BEZPOŚREDNIE DOSTĘP DO POOLU W ODNIESIENIU DO BAJKI NIEWYKONALNOŚC…
$349,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
Liczba kondygnacji 1
Welcome to Meridian Condo 5B—an exceptional 3-bedroom, 3-bath beachfront residence in one of…
$699,000
Condo w Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 289 m²
Liczba kondygnacji 2
Refined Island Living in Lawson Rock!! Experience the ultimate in beachside luxury with An…
$679,000
Condo w Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Liczba kondygnacji 1
Condo D3 at Ludy's Village offers smart, stylish island living in a compact, functional layo…
$199,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Liczba kondygnacji 1
Watercolors Faza 2: Village Condominium B2 2nd Floor East Building. Watercolors Beach Resor…
$520,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Liczba kondygnacji 1
Watercolors Faza 2: Condominiums Village D1 1st Floor East Building Watercolors Beach Resor…
$495,000
Condo w Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 440 m²
Liczba kondygnacji 2
Życie na wyspie jest najlepsze! 8 sypialnia, 8 łazienka 4 plex z 2 łóżko 2 wanna każde miesz…
$680,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 1
Ten apartament 2-sypialnia, 2-łazienka oferuje bezpośrednie widoki na ocean i komfortowe życ…
$449,000
Condo w Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 248 m²
Liczba kondygnacji 1
Kondominium 2C to przestronny karaibski luksus położony w ekskluzywnej społeczności otoczony…
$399,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Watercolors Faza 2: Village Condominium # B1 1st Floor East Building. Watercolors Beach Res…
$485,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 1
Doświadcz uosobienia luksusu w SeaSalt Residences, gdzie każdy dzień czuje się jak wakacje. …
$1,19M
Condo w Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 275 m²
Liczba kondygnacji 1
Odkryj swój wymarzony dom w tym pięknie przestronnym 3-pokojowym, 3,5-łazienkowym mieszkaniu…
$699,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Watercolors Faza 2: Village Condominium C1 1st Floor East Building. Watercolors Beach Resor…
$485,000
Condo w West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 1
Przedstawiamy Roatan Gardens, ekscytujący nowy apartament położony w West End. Ogrody Roatan…
$170,000
Condo w Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Liczba kondygnacji 1
Witamy w Twojej Marina Condo w Parrot Tree Plantation! Ten oszałamiający dwupokojowy, dwułaz…
$425,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 1
Watercolors Bldg D 3rd Floor Beachfront Condo D6, West Bay. Czy szukasz ucieczki do raju lu…
$875,000
Condo w Roatan, Honduras
Condo
Roatan, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 15 574 m²
Liczba kondygnacji 1
Aluna Condos przybył, a ta ekskluzywna rezydencja parter z rozszerzonym basenem i przestrzen…
$599,000
