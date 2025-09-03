Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Honduras
  3. Jose Santos Guardiola
  4. Mieszkania
  5. Condo

Condo na sprzedaż w Jose Santos Guardiola, Honduras

7 obiektów total found
Condo w Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Liczba kondygnacji 2
Beachfront Condo 9- 4 Beachfront 124; Second Floor Pension 124; Parrot Tree Plantation Spoko…
$150,000
Zostaw prośbę
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Condo w Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Liczba kondygnacji 1
Absolutnie wspaniałe, przebudowane mieszkanie w absolutnie, wspaniałe miejsce w strażniczej …
$399,000
Zostaw prośbę
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Condo w Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 248 m²
Liczba kondygnacji 1
Kondominium 2C to przestronny karaibski luksus położony w ekskluzywnej społeczności otoczony…
$399,000
Zostaw prośbę
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Condo w Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Liczba kondygnacji 1
Witamy na twoim wymarzonym rekolekcji w cudownej plantacji Parrot Tree, Jednostka 1D! To pię…
$450,000
Zostaw prośbę
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Condo w Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 251 m²
Liczba kondygnacji 2
Doświadcz uroku śródziemnomorskiego stylu życia w Marina Front Villa 2-D, zagnieżdżony w spo…
$429,000
Zostaw prośbę
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Condo w Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 1
Wprowadzenie wyjątkowej prekonstrukcji możliwość oszałamiającego nowoczesnego mieszkania (je…
$399,000
Zostaw prośbę
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Condo w Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 242 m²
Liczba kondygnacji 1
Ten luksusowy 2500 stóp Marina Front Villa jest jednym z największych willi w Parrot Tree Pl…
$495,000
Zostaw prośbę
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
Realting.com
