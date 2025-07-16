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Apart hotel Spa Rezident

Batumi, Gruzja
od
$41,667
;
6
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ID: 3683
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    11

O kompleksie

Kompleks REZYDENCJI SPA Kompleks z parkiem wodnym, centrum odnowy biologicznej i apartamentami. Mieszkanie w białej ramie . 250 m od morza. Projekt Accor pod marką Mercure. Data dostawy bloku A: 31 sierpnia 2025 r.  Istnieje podziemny parking na 200 samochodów.  Ze względu na to, że teren jest górzysty, położenie wszystkich bloków jest takie, że każdy apartament oferuje piękne widoki na morze, a budynki nie przeszkadzają sobie nawzajem.  Całe terytorium jest zamknięte. Jest park wodny, kilka basenów, a także zjeżdżalnie dla dorosłych i baseny ze zjeżdżalniami dla dzieci. Plac zabaw, centrum dla dzieci z opieką nad dziećmi i instruktor. Platforma koszykówki. Witryna piłkarska. Kort tenisowy.  Ściana wspinaczkowa z odpowiednią obsługą i instruktorami.  Niedaleko kompleksu znajduje się źródło termalne ( w 5 minut ) i prywatna plaża innego kompleksu Novotel, zaledwie 3 minuty od hotelu, zapewniony zostanie transport umożliwiający przejście do źródła termalnego i na plażę. System płatności: PV 30% Rata przez 36 miesięcy. Wielka Brytania 40%, właściciel 60% Koszt usługi 0,90 $ za mkw.
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Mieszkanie
Powierzchnia, m² 32.3
Cena za m², USD 1,379
Cena mieszkania, USD 47,450

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Batumi, Gruzja
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Apart hotel Spa Rezident
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od
$41,667
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Opcje wykończenia Gotowe
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Agencja
Integrated Real Estate Services
Języki komunikacji
English, Русский
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