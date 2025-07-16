Apart hotel Spa Rezident

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Kompleks REZYDENCJI SPA
Kompleks z parkiem wodnym, centrum odnowy biologicznej i apartamentami.
Mieszkanie w białej ramie .
250 m od morza.
Projekt Accor pod marką Mercure.
Data dostawy bloku A: 31 sierpnia 2025 r.
Istnieje podziemny parking na 200 samochodów.
Ze względu na to, że teren jest górzysty, położenie wszystkich bloków jest takie, że każdy apartament oferuje piękne widoki na morze, a budynki nie przeszkadzają sobie nawzajem.
Całe terytorium jest zamknięte. Jest park wodny, kilka basenów, a także zjeżdżalnie dla dorosłych i baseny ze zjeżdżalniami dla dzieci.
Plac zabaw, centrum dla dzieci z opieką nad dziećmi i instruktor.
Platforma koszykówki.
Witryna piłkarska.
Kort tenisowy.
Ściana wspinaczkowa z odpowiednią obsługą i instruktorami.
Niedaleko kompleksu znajduje się źródło termalne ( w 5 minut ) i prywatna plaża innego kompleksu Novotel, zaledwie 3 minuty od hotelu, zapewniony zostanie transport umożliwiający przejście do źródła termalnego i na plażę.
System płatności:
PV 30%
Rata przez 36 miesięcy.
Wielka Brytania 40%, właściciel 60%
Koszt usługi 0,90 $ za mkw.