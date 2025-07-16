Apart hotel Spa Rezident

Kompleks REZYDENCJI SPA Kompleks z parkiem wodnym, centrum odnowy biologicznej i apartamentami. Mieszkanie w białej ramie . 250 m od morza. Projekt Accor pod marką Mercure. Data dostawy bloku A: 31 sierpnia 2025 r. Istnieje podziemny parking na 200 samochodów. Ze względu na to, że teren jest górzysty, położenie wszystkich bloków jest takie, że każdy apartament oferuje piękne widoki na morze, a budynki nie przeszkadzają sobie nawzajem. Całe terytorium jest zamknięte. Jest park wodny, kilka basenów, a także zjeżdżalnie dla dorosłych i baseny ze zjeżdżalniami dla dzieci. Plac zabaw, centrum dla dzieci z opieką nad dziećmi i instruktor. Platforma koszykówki. Witryna piłkarska. Kort tenisowy. Ściana wspinaczkowa z odpowiednią obsługą i instruktorami. Niedaleko kompleksu znajduje się źródło termalne ( w 5 minut ) i prywatna plaża innego kompleksu Novotel, zaledwie 3 minuty od hotelu, zapewniony zostanie transport umożliwiający przejście do źródła termalnego i na plażę. System płatności: PV 30% Rata przez 36 miesięcy. Wielka Brytania 40%, właściciel 60% Koszt usługi 0,90 $ za mkw.