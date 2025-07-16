Mieszkanie w nowym budynku Archi Universe

$75,000
$2,419/m²
ID: 35039
Data aktualizacji: 26.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi
  • Adres
    Levan Kartlelishvili Street
  • Metro
    Nadzaladevi (~ 900 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    2027

O kompleksie

Pierwsza lokalizacja w Saburtalo
Archi Universe jest premium kompleks mieszkalny położony na University Street, jednym z najbardziej prestiżowych i sught- after obszarów Tbilisi. Połączenie wygody centrum miasta z zielonym otoczeniem, kompleks oferuje wspaniałe widoki panoramiczne i łatwy dostęp do kluczowych obszarów, w tym Bagebi Bridge dla szybkiej podróży do Bagebi lub Tskneti.

Nowoczesna architektura i materiały Premium
26-piętrowy Archi Universe oferuje 257 mieszkań w dwóch połączonych blokach mieszkalnych. Kompleks posiada nowoczesną architekturę z wysokiej jakości, przyjaznych środowisku i energooszczędnych materiałów. Niemieckie bloki YTONG utrzymują stabilne temperatury w pomieszczeniach przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów energii o 40%. Płyty fasadowe Terracotta z Niemiec i Portugalii zapewniają trwałość, odporność na ogień i długotrwały estetyczny apel, uzupełniony stylową szklana listwą.

Kompleksowy styl życia i infrastruktura
Archi Universe oferuje przestrzeń wielofunkcyjną, w której mieszkańcy mogą uzyskać dostęp do wszystkich niezbędnych elementów bez opuszczania kompleksu. Wyposażenie obejmuje europejskie centrum fitness, odkryty basen, lobby z usług concierge, kawiarnia, supermarket, apteka i różne punkty sprzedaży detalicznej.

Unikalne doświadczenie życiowe
Zaprojektowany, aby zaspokoić potrzeby współczesnych mieszkańców, Archi Universe równoważy wygodę, komfort i styl. Jego premium udogodnienia, centralne, ale zielone położenie i starannie zaplanowane przestrzenie tworzą idealne środowisko zarówno dla codziennego życia i inwestycji.

Najnowsze wiadomości w Gruzja
16.07.2025
12.05.2025
14.04.2025
24.11.2021
25.10.2021
