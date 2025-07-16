Mieszkanie w nowym budynku Archi Universe

Pierwsza lokalizacja w Saburtalo

Archi Universe jest premium kompleks mieszkalny położony na University Street, jednym z najbardziej prestiżowych i sught- after obszarów Tbilisi. Połączenie wygody centrum miasta z zielonym otoczeniem, kompleks oferuje wspaniałe widoki panoramiczne i łatwy dostęp do kluczowych obszarów, w tym Bagebi Bridge dla szybkiej podróży do Bagebi lub Tskneti.

Nowoczesna architektura i materiały Premium

26-piętrowy Archi Universe oferuje 257 mieszkań w dwóch połączonych blokach mieszkalnych. Kompleks posiada nowoczesną architekturę z wysokiej jakości, przyjaznych środowisku i energooszczędnych materiałów. Niemieckie bloki YTONG utrzymują stabilne temperatury w pomieszczeniach przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów energii o 40%. Płyty fasadowe Terracotta z Niemiec i Portugalii zapewniają trwałość, odporność na ogień i długotrwały estetyczny apel, uzupełniony stylową szklana listwą.

Kompleksowy styl życia i infrastruktura

Archi Universe oferuje przestrzeń wielofunkcyjną, w której mieszkańcy mogą uzyskać dostęp do wszystkich niezbędnych elementów bez opuszczania kompleksu. Wyposażenie obejmuje europejskie centrum fitness, odkryty basen, lobby z usług concierge, kawiarnia, supermarket, apteka i różne punkty sprzedaży detalicznej.

Unikalne doświadczenie życiowe

Zaprojektowany, aby zaspokoić potrzeby współczesnych mieszkańców, Archi Universe równoważy wygodę, komfort i styl. Jego premium udogodnienia, centralne, ale zielone położenie i starannie zaplanowane przestrzenie tworzą idealne środowisko zarówno dla codziennego życia i inwestycji.