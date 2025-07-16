  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Pokoje hotelowe w Rotana Resort & Spa Batumi.

Batumi, Gruzja
od
$133,000
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
11
Adres Adres
Opcje Opcje
Opis Opis
Głoska bezdźwięczna Głoska bezdźwięczna
ID: 27374
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Pokoje hotelowe w Rotana Resort & Spa Batumi. Gonio.

Rotana Resort & Spa Batumi to ekskluzywny, 5-gwiazdkowy, 27-piętrowy kompleks mieszkalno-hotelowy z KASYNEM nad samym morzem, należący do luksusowego hotelarza ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Rotana Resort & Spa oferuje wyjątkową okazję do inwestycji w markowe rezydencje, które łączą luksus i wysoki potencjał dochodowy.

Ten projekt zapewnia najwyższej klasy komfort i elegancję, a marka Radisson Blu gwarantuje prestiż, co czyni go idealnym wyborem dla inwestorów, którzy chcą połączyć wyrafinowany styl życia z wiarygodną inwestycją finansową.

Apartamenty są oddawane do użytku po generalnym remoncie, którego ekskluzywny design został opracowany zgodnie z międzynarodowymi standardami sieci hoteli Radisson.

Dochód do 14% rocznie!

Wkład własny 20%
Brak rat do grudnia 2027 r.!

Druga kategoria pokoi:

  • Studia
  • Pokój od 29 m² z łóżkiem lub dwoma pojedynczymi łóżkami.
  • Pokoje jednopokojowe
  • Pokój o powierzchni od 49,5 m² z oddzielną sypialnią i salonem z kuchnią.

Infrastruktura kompleksu:

  • Kasyno
  • Centrum SPA
  • Ogród z roślinnością
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Prywatna plaża
  • Basen zewnętrzny
  • Basen kryty
  • Restauracja z tarasem
  • Bar i strefa wypoczynkowa na dachu
  • Parking podziemny
  • Sala konferencyjna
  • Recepcja
  • Sala fitness

Lokalizacja:

  • Ośrodek wypoczynkowy Gonio
  • Do morza - 50 m
  • Do centrum Batumi - 14 km
  • Do lotniska - 8 km

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń/napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja

Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Pokoje hotelowe w Rotana Resort & Spa Batumi.
Batumi, Gruzja
od
$133,000
