  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Thonon les Bains
  4. Mieszkania
  5. Zamek

Zamki na sprzedaż w Thonon les Bains, Francja

Zamek 6 pokojów w Douvaine, Francja
Zamek 6 pokojów
Douvaine, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 900 m²
Wyjątkowy zamek XIII wieku w Savoy - w pobliżu granicy SzwajcariiTen zamek Savoy XIII wieku,…
Cena na żądanie
Parametry nieruchomości w Thonon les Bains, Francja

