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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Jura, Francja

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Dole
26
27 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Dole, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Dole, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2
W samym sercu regionu Burgundy- Franche- Comté, 30 minut od miast Dijon i Bizontine i 2 godz…
$431,975
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Mieszkanie 2 pokoi w Dole, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Dole, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 2
W samym sercu regionu Burgundy- Franche- Comté, 30 minut od miast Dijon i Bizontine i 2 godz…
$332,702
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Mieszkanie 2 pokoi w Dole, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Dole, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 52 m²
Piętro 2
W samym sercu regionu Burgundy- Franche- Comté, 30 minut od miast Dijon i Bizontine i 2 godz…
$319,897
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 2 pokoi w Dole, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Dole, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 51 m²
W samym sercu regionu Burgundy- Franche- Comté, 30 minut od miast Dijon i Bizontine i 2 godz…
$286,202
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Mieszkanie 2 pokoi w Dole, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Dole, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1
W samym sercu regionu Burgundy- Franche- Comté, 30 minut od miast Dijon i Bizontine i 2 godz…
$338,302
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Mieszkanie 2 pokoi w Dole, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Dole, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1
W samym sercu regionu Burgundy- Franche- Comté, 30 minut od miast Dijon i Bizontine i 2 godz…
$295,149
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Dole, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Dole, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 49 m²
W samym sercu regionu Burgundy- Franche- Comté, 30 minut od miast Dijon i Bizontine i 2 godz…
$298,576
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Mieszkanie 3 pokoi w Dole, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Dole, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 71 m²
Piętro 2
W samym sercu regionu Burgundy- Franche- Comté, 30 minut od miast Dijon i Bizontine i 2 godz…
$423,029
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Mieszkanie 2 pokoi w Dole, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Dole, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 59 m²
Piętro 2
W samym sercu regionu Burgundy- Franche- Comté, 30 minut od miast Dijon i Bizontine i 2 godz…
$343,624
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Mieszkanie 2 pokoi w Dole, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Dole, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1
W samym sercu regionu Burgundy- Franche- Comté, 30 minut od miast Dijon i Bizontine i 2 godz…
$309,986
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Mieszkanie 2 pokoi w Dole, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Dole, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 2
W samym sercu regionu Burgundy- Franche- Comté, 30 minut od miast Dijon i Bizontine i 2 godz…
$282,832
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Mieszkanie 2 pokoi w Dole, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Dole, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
W samym sercu regionu Burgundy- Franche- Comté, 30 minut od miast Dijon i Bizontine i 2 godz…
$275,036
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Mieszkanie 2 pokoi w Dole, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Dole, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 51 m²
Piętro 2
W samym sercu regionu Burgundy- Franche- Comté, 30 minut od miast Dijon i Bizontine i 2 godz…
$297,658
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Mieszkanie 3 pokoi w Dole, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Dole, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 66 m²
Piętro 2
$463,347
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Mieszkanie 2 pokoi w Dole, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Dole, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1
$328,089
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Mieszkanie 2 pokoi w Dole, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Dole, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 64 m²
W samym sercu regionu Burgundy- Franche- Comté, 30 minut od miast Dijon i Bizontine i 2 godz…
$373,101
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Mieszkanie 3 pokoi w Dole, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Dole, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1
W samym sercu regionu Burgundy- Franche- Comté, 30 minut od miast Dijon i Bizontine i 2 godz…
$424,435
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Mieszkanie 2 pokoi w Dole, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Dole, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 65 m²
W samym sercu regionu Burgundy- Franche- Comté, 30 minut od miast Dijon i Bizontine i 2 godz…
$385,255
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Mieszkanie 2 pokoi w Dole, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Dole, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 50 m²
W samym sercu regionu Burgundy- Franche- Comté, 30 minut od miast Dijon i Bizontine i 2 godz…
$277,894
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Mieszkanie 2 pokoi w Dole, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Dole, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1
W samym sercu regionu Burgundy- Franche- Comté, 30 minut od miast Dijon i Bizontine i 2 godz…
$328,089
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Mieszkanie 3 pokoi w Dole, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Dole, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1
W samym sercu regionu Burgundy- Franche- Comté, 30 minut od miast Dijon i Bizontine i 2 godz…
$412,630
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Zamek 6 pokojów w Pont de Poitte, Francja
Zamek 6 pokojów
Pont de Poitte, Francja
Sypialnie 6
Powierzchnia 1 000 m²
Rzadki renesansowy zamek z bogatą historią.Normandia, 80 km od Paryża. Zamek 1000m2, eleganc…
$5,20M
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Mieszkanie 2 pokoi w Dole, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Dole, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2
W samym sercu regionu Burgundy- Franche- Comté, 30 minut od miast Dijon i Bizontine i 2 godz…
$289,269
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Mieszkanie 3 pokoi w Dole, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Dole, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2
$455,562
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Mieszkanie 2 pokoi w Dole, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Dole, Francja
Sypialnie 2
W samym sercu regionu Burgundy- Franche- Comté, 30 minut od miast Dijon i Bizontine i 2 godz…
$367,838
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Mieszkanie 2 pokoi w Dole, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Dole, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1
W samym sercu regionu Burgundy- Franche- Comté, 30 minut od miast Dijon i Bizontine i 2 godz…
$290,245
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Mieszkanie 2 pokoi w Dole, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Dole, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1
W samym sercu regionu Burgundy- Franche- Comté, 30 minut od miast Dijon i Bizontine i 2 godz…
$313,379
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Typy nieruchomości w Jura.

mieszkania

Parametry nieruchomości w Jura, Francja

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