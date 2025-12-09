Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Amiens
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Amiens, Francja

1 obiekt total found
Zamek 20 pokojów w Amiens, Francja
Zamek 20 pokojów
Amiens, Francja
Pokoje 20
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 700 m²
Niepowtarzalny majątek historyczny "Mały Wersal", Departament Somme, FrancjaPrawdziwe arcydz…
Cena na żądanie
Parametry nieruchomości w Amiens, Francja

Tanie
Luksusowe
