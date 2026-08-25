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Kawalerki na sprzedaż w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt

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Hurghada
11
Gamsha
6
Kawalerka Usuwać
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18 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Hurghada, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Hurghada, Egipt
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 4/6
Studio inwestycyjne z dostępem do prywatnej plaży.Studio nadaje się do wynajmu krótkotermino…
$44 416
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Kawalerka 1 pokój w Gamsha, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Gamsha, Egipt
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Liczba kondygnacji 6
Ten apartament znajduje się na parterze Athena Resort w Al Ahyaa, Hurghada.Jednostka oferuje…
$66 715
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Agencja
Forsa Real Estate
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English
Kawalerka 1 pokój w Gamsha, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Gamsha, Egipt
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1/6
Ten apartament Studio znajduje się na pierwszym piętrze Athena Resort w Al Ahyaa, Hurghada.J…
$102 157
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Agencja
Forsa Real Estate
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English
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Kawalerka 1 pokój w Gamsha, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Gamsha, Egipt
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Liczba kondygnacji 6
Ten apartament znajduje się na parterze Athena Resort w Al Ahyaa, Hurghada.Jednostka oferuje…
$77 139
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Agencja
Forsa Real Estate
Języki komunikacji
English
Kawalerka 1 pokój w Hurghada, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Hurghada, Egipt
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 3
$43 124
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Kawalerka 1 pokój w Gamsha, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Gamsha, Egipt
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Liczba kondygnacji 6
Ten apartament znajduje się na parterze Athena Resort w Al Ahyaa, Hurghada.Obiekt oferuje łą…
$84 668
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Agencja
Forsa Real Estate
Języki komunikacji
English
International Property AlertsInternational Property Alerts
Kawalerka 1 pokój w Gamsha, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Gamsha, Egipt
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Liczba kondygnacji 6
Ten apartament znajduje się na parterze Athena Resort w Al Ahyaa, Hurghada.Jednostka oferuje…
$70 885
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Agencja
Forsa Real Estate
Języki komunikacji
English
Kawalerka 1 pokój w Gamsha, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Gamsha, Egipt
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Liczba kondygnacji 6
Ten apartament znajduje się na parterze Athena Resort w Al Ahyaa, Hurghada.Jednostka oferuje…
$80 730
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Agencja
Forsa Real Estate
Języki komunikacji
English
Kawalerka 1 pokój w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Kawalerka 1 pokój
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 2/3
W Cala Sahl Hasheesh, wyrafinowanie spotyka nadmorskiej spokoju przez 92,000 metrów kwadrato…
$77 224
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Kawalerka 2 pokoi w Hurghada, Egipt
Kawalerka 2 pokoi
Hurghada, Egipt
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1/5
Nieruchomości w przystępnej cenie w promenadzie w Hurghadzie Plan płatności do 4 lat La Be…
$32 025
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Kawalerka 2 pokoi w Hurghada, Egipt
Kawalerka 2 pokoi
Hurghada, Egipt
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1/5
Pałac La BellaNowy bezpieczny związek posiada duży basen.Istnieje wiele 1 Sypialnia, 2 sypia…
$22 356
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Kawalerka 2 pokoi w Hurghada, Egipt
Kawalerka 2 pokoi
Hurghada, Egipt
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3/3
Witamy w La Vista Magawish ResortLa Vista Magawish Resort jest luksusowym projektem mieszkal…
Cena na zgłoszenie
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Kawalerka 1 pokój w Hurghada, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Hurghada, Egipt
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 2/43
Balkan Beach Resort to nowy rozwój w Al- Ahyaa, Hurghada, który oferuje przestronne i nowocz…
$37 323
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Kawalerka 1 pokój w Hurghada, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Hurghada, Egipt
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 4/6
Słyszałeś kiedyś o Turtle Beach Resort? Nie? Więc już czas!Fantastyczny projekt w idylliczny…
$38 641
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Kawalerka 1 pokój w Hurghada, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Hurghada, Egipt
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 3/6
Witaj w swoim wymarzonym domu nad morzemBalkan Beach Resort to nowy rozwój w Al- Ahyaa, Hurg…
$25 291
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Kawalerka 1 pokój w Hurghada, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Hurghada, Egipt
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/5
Witamy wszystkich w naszym nowym i inspirującym projekcie "Majra"!Majra znajduje się na obsz…
$47 721
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Kawalerka 1 pokój w Hurghada, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Hurghada, Egipt
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/3
Witamy w La Vista Magawish ResortLa Vista Magawish Resort to luksusowy projekt mieszkaniowy,…
$32 402
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Kawalerka 1 pokój w Hurghada, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Hurghada, Egipt
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1/4
Witamy w naszym nowym inspirującym projekcie, La Bella Resort. Ta wyjątkowa konstrukcja, w k…
$30 187
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Parametry nieruchomości w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt

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