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Kawalerki na sprzedaż w Gamsha, Egipt

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6 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Gamsha, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Gamsha, Egipt
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1/6
Ten apartament Studio znajduje się na pierwszym piętrze Athena Resort w Al Ahyaa, Hurghada.J…
$102,157
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Kawalerka 1 pokój w Gamsha, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Gamsha, Egipt
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Liczba kondygnacji 6
Ten apartament znajduje się na parterze Athena Resort w Al Ahyaa, Hurghada.Jednostka oferuje…
$80,730
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Kawalerka 1 pokój w Gamsha, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Gamsha, Egipt
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Liczba kondygnacji 6
Ten apartament znajduje się na parterze Athena Resort w Al Ahyaa, Hurghada.Jednostka oferuje…
$66,715
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Forsa Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Gamsha, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Gamsha, Egipt
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Liczba kondygnacji 6
Ten apartament znajduje się na parterze Athena Resort w Al Ahyaa, Hurghada.Obiekt oferuje łą…
$84,668
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Agencja
Forsa Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Gamsha, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Gamsha, Egipt
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Liczba kondygnacji 6
Ten apartament znajduje się na parterze Athena Resort w Al Ahyaa, Hurghada.Jednostka oferuje…
$77,139
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Agencja
Forsa Real Estate
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English
Kawalerka 1 pokój w Gamsha, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Gamsha, Egipt
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Liczba kondygnacji 6
Ten apartament znajduje się na parterze Athena Resort w Al Ahyaa, Hurghada.Jednostka oferuje…
$70,885
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Agencja
Forsa Real Estate
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