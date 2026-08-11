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Kawalerki na sprzedaż w Hurghada, Egipt

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11 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Hurghada, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Hurghada, Egipt
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 4/6
Studio inwestycyjne z dostępem do prywatnej plaży.Studio nadaje się do wynajmu krótkotermino…
$44,416
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Kawalerka 1 pokój w Hurghada, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Hurghada, Egipt
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 3
$43,124
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Kawalerka 1 pokój w Hurghada, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Hurghada, Egipt
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 3/6
Witaj w swoim wymarzonym domu nad morzemBalkan Beach Resort to nowy rozwój w Al- Ahyaa, Hurg…
$25,291
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TekceTekce
Kawalerka 2 pokoi w Hurghada, Egipt
Kawalerka 2 pokoi
Hurghada, Egipt
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1/5
Pałac La BellaNowy bezpieczny związek posiada duży basen.Istnieje wiele 1 Sypialnia, 2 sypia…
$22,356
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Kawalerka 1 pokój w Hurghada, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Hurghada, Egipt
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 2/43
Balkan Beach Resort to nowy rozwój w Al- Ahyaa, Hurghada, który oferuje przestronne i nowocz…
$37,323
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Kawalerka 2 pokoi w Hurghada, Egipt
Kawalerka 2 pokoi
Hurghada, Egipt
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1/5
Nieruchomości w przystępnej cenie w promenadzie w Hurghadzie Plan płatności do 4 lat La Be…
$32,025
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Kawalerka 1 pokój w Hurghada, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Hurghada, Egipt
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1/4
Witamy w naszym nowym inspirującym projekcie, La Bella Resort. Ta wyjątkowa konstrukcja, w k…
$30,187
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Kawalerka 1 pokój w Hurghada, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Hurghada, Egipt
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/3
Witamy w La Vista Magawish ResortLa Vista Magawish Resort to luksusowy projekt mieszkaniowy,…
$32,402
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Kawalerka 2 pokoi w Hurghada, Egipt
Kawalerka 2 pokoi
Hurghada, Egipt
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3/3
Witamy w La Vista Magawish ResortLa Vista Magawish Resort jest luksusowym projektem mieszkal…
Cena na zgłoszenie
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Kawalerka 1 pokój w Hurghada, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Hurghada, Egipt
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 4/6
Słyszałeś kiedyś o Turtle Beach Resort? Nie? Więc już czas!Fantastyczny projekt w idylliczny…
$38,641
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Kawalerka 1 pokój w Hurghada, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Hurghada, Egipt
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/5
Witamy wszystkich w naszym nowym i inspirującym projekcie "Majra"!Majra znajduje się na obsz…
$47,721
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Parametry nieruchomości w Hurghada, Egipt

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